Україна просить виключити Росію з FATF через терористичні атаки

Світ має визнати Росію державою - терористом та виключити її зі складу FATF (Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей і фінансуванню тероризму) та долати її до «чорного списку». Про це в колонці для Bloomberg написав голова державної служби фінмоніторингу Ігор Черкаський. За його словами, це створило б ще одну серйозну перешкоду для міжнародного бізнесу працювати на російському ринку та обмежило б доступ РФ до світової економіки.

«Наразі лише обмежена кількість держав бере участь у санкціонуванні російського режиму за грубі порушення ним міжнародного права. Чорний список FATF змусить усіх учасників з усіх юрисдикцій у всьому світі, окрім тих, хто входить до чорного списку FATF, таких як Іран і Північна Корея, виконувати вимоги або ризикнути бути визнаними такими, що сприяють фінансуванню тероризму та відмиванню грошей», - написав високопосадовець.

Черкаський впевнений: такий крок закриє основні лазівки для обходу санкцій.

«… Це призвело б до ліквідації безпечних гаваней, які надають російські банки, які не перебувають під санкціями. Із понад 300 російських банків лише близько 20 потрапили під санкції. Це також унеможливить обхід штрафних заходів через ті держави, які не запровадили їх проти Росії. Разом ці кроки допомогли б задушити здатність Володимира Путіна фінансувати війну», - запевнив голова держфінмоніторингу.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак наполіг на виключенні Росії з FATF. У квітні ж група Макфола-Єрмака рекомендувала зробити відповідний крок.

«Якщо росія буде виключена з FATF, вона втратить можливість впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей за допомогою нових фінансових технологій (таких як віртуальні активи та NFT)”, - йдеться у заяві.

На думку експертної групи, якщо РФ виключать з FATF, її торгівля з рештою світу буде порушена через ускладнення отримання експортних та імпортних платежів, що б ускладнило, зокрема, і пошук нових покупців для своєї нафти.