Із 20 жовтня в Україні вводитимуть обмеження постачання електроенергії

Завтра, 20 жовтня, в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії.

Про це заявили в Офісі Президента України.

В ОПУ зазначили, що нині російські окупанти знову зруйнували генеруючі об‘єкти енергетики. Тож необхідно мінімізувати користування електроенергією упродовж 7.00-23.00.

Також в Офісі Президента наголосили, що вимога про обмеження споживання електрики стосується усіх областей. Особливе прохання - до підприємств і заводів.

Якщо українці проігнорують прохання, доведеться готуватися до тимчасових відключень.

Крім цього, із 20 жовтня у містах обмежать використання вуличного освітлення.

Нагадаємо, нині росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області. Також під обстріли вкотре потрапила Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині.