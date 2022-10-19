Із 20 жовтня в Україні вводитимуть обмеження постачання електроенергії

Завтра, 20 жовтня, в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії.
Про це заявили в Офісі Президента України.
В ОПУ зазначили, що нині російські окупанти знову зруйнували генеруючі об‘єкти енергетики. Тож необхідно мінімізувати користування електроенергією упродовж 7.00-23.00.
Також в Офісі Президента наголосили, що вимога про обмеження споживання електрики стосується усіх областей. Особливе прохання - до підприємств і заводів.
Якщо українці проігнорують прохання, доведеться готуватися до тимчасових відключень.
Крім цього, із 20 жовтня у містах обмежать використання вуличного освітлення.
Нагадаємо, нині росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області. Також під обстріли вкотре потрапила Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині.