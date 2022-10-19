Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ГоловнаЕкономікаДержава

Із 20 жовтня в Україні вводитимуть обмеження постачання електроенергії

Упродовж 7.00-23.00 необхідно мінімізувати використання електрики. 

Із 20 жовтня в Україні вводитимуть обмеження постачання електроенергії
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Завтра, 20 жовтня, в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії.

Про це заявили в Офісі Президента України.

В ОПУ зазначили, що нині російські окупанти знову зруйнували генеруючі об‘єкти енергетики. Тож необхідно мінімізувати користування електроенергією упродовж 7.00-23.00.

Також в Офісі Президента наголосили, що вимога про обмеження споживання електрики стосується усіх областей. Особливе прохання - до підприємств і заводів. 

Якщо українці проігнорують прохання, доведеться готуватися до тимчасових відключень.

Крім цього, із 20 жовтня у містах обмежать використання вуличного освітлення. 

Нагадаємо, нині росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області. Також під обстріли вкотре потрапила Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також