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США сподіваються на продовження “зернової угоди”

Зернова угода вигідна всім сторонам.

США сподіваються на продовження “зернової угоди”
Фото: medium.com

США докладають зусиль, аби була продовжена дія угоди щодо “зернових коридорів” у Чорному морі. Держдеп США сподівається, що всі сторони, зокрема РФ, погодяться зберегти ці домовленості.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на помічницю держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

“Ми дуже наполегливо працюємо над продовженням угоди щодо (поставок – ред.) зерна”, - сказала представниця Держдепу.

Карен Донфрід наголосила, що “зернова” угода була вкрай важливою для розблокування постачань продовольства з України і РФ в інші країни, а також у контексті посилення глобальної продовольчої безпеки. 

Вона підкреслила, що угода також “пішла на користь Росії”, яка завдяки домовленостям продовжила експортувати зерно.

“Зараз ведуться активні переговори. Ми дуже позитивно оцінюємо роль ООН і Туреччини в цьому процесі. Тож ми сподіваємося, що росія також погодиться, що продовження «зернової» угоди є корисним для всіх зацікавлених сторін”, - підсумували у Держдепі.

Нагадаємо, в “Чорноморську” завантажується балкер PANGEO, котрий доставить 40 тис. тонн пшениці для жителів Ємену. Це шосте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН в рамках допомоги країнам у боротьбі з продовольчою кризою.

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