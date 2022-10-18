Кабмін запускає програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності

Тепер кошти Фонду можуть також використовуватися на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення пошкоджених обстрілами житлових будівель.

В Україні запускають програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності.

Про це на засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідну постанову, яка передбачає запуск програми, нині ухвалили в КМУ.

"Кошти Фонду тепер можуть бути також направлені на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії", - сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд виділив уже більш ніж 4,5 млрд грн на швидке відновлення. Ці кошти передали місцевій владі, аби відновлювати всі об’єкти інфраструктури.

Також уряд під час засідання виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні хочуть пришвидшити і здешевити будівництво зруйнованої інфраструктури через запровадження проєктів повторного використання.