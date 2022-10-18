Епіцентр: дефіциту товарів для енергозабезпечення домівок не буде

З метою забезпечення потреб населення та військових, безперебійного функціонування адміністративних організацій та державних структур всеукраїнська мережа торговельних центрів розпочала роботу над оперативним забезпеченням постачання енергогенерувального обладнання та електротехніки.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів окупаційних військ 10 жовтня багато населених пунктів України зіткнулися з аварійними та віяловими відключеннями електро- та водопостачання. Це спричинило ажіотаж серед українців та різке зростання попиту на такі категорії товарів, як мініелектростанції, генератори, зарядні станції, павербанки, газові балони, свічки, ліхтарики, джерела безперебійного живлення, батарейки, лампи на акумуляторах тощо.

Директор напрямку «Автогрупа та інструменти» мережі торговельних центрів «Епіцентр» Ольга Ющенко: “Наразі ми дійсно бачимо підвищений інтерес до товарів, які можуть служити автономним джерелом енергозабезпечення домівок в аварійних ситуаціях. З метою уникнення появи дефіциту товару на полицях розширюємо кількість як українських, так і європейських постачальників. Працюємо над оперативним постачанням товарів в Україну: збільшуємо об'єм замовлень у внутрішніх та зовнішніх виробників та плануємо нові постачання у найближчі 3-4 місяці”.

Починаючи з понеділка, 10 жовтня, попит на генератори зріс у 5-7 разів. Загалом у жовтні генератори купують у 15 разів частіше, ніж минулого року. В першу чергу, покупців цікавлять бензинові генератори потужністю 2,5/3 кВт на 220В. За необхідності забезпечення більших об'ємів споживання (більшої кількості споживачів, бойлерів, постачання води зі свердловини), купують більш потужні генератори - від 5 кВт.

Крім цього, українці активно купують бутильовану воду та таблетовану сіль для очищення води. Цікавлять також різні портативні туристичні гаджети, які можуть служити автономним джерелом світла та обігріву, наприклад: ліхтарі, газовий портативний обігрівач, газові пальники та картриджі для приготування їжі, каністри тощо.

Найбільший запит українців у категорії споживчої електроніки мають павербанки, зарядні станції, радіоприймачі на батарейках, аудіоколонки тощо. На початку минулого тижня павербанки були майже повністю викуплені українцями. Враховуючи ситуацію, “Епіцентр” вирішив суттєво збільшити поставки цієї продукції. Найбільший попит спостерігається в областях, де були відключення електроенергії. В деяких регіонах, де не було відключень, продажі майже не зросли. Наразі звідти здійснюється переміщення продукції у торговельні центри мережі, які стикнулися з підвищеним попитом. При цьому в “Епіцентрі” наголошують: постачання товарів відбувається регулярно. Для уникнення створення ситуативного дефіциту на ті чи інші товари на ринку рекомендують планувати та здійснювати покупки заздалегідь.

Директор центрів техніки “ЦеТе” мережі “Епіцентр” Олександр Величко: “Ми добре розуміємо бажання українців убезпечити себе від усіх можливих сценаріїв розвитку подій. Навіть ті, хто не зіткнувся з відключенням електрики, прагнуть перестрахуватися та мати вдома присторої для підзарядки телефонів тощо. Саме тому ми вирішили розширити асортимент та збільшити поставки продукції. Нова партія павербанків надійде в продаж вже найближчими днями. Також очікуємо на великі партії поставок зарядних станцій. При цьому ціни не будуть підвищуватися і залишаться на попередньому рівні”.

Окрім зарядних пристроїв, помітне бажання українців зробити запаси харчів та забезпечити їхнє довготривале зберігання. Так цього тижня суттєво зріс попит на морозильні скрині (+7%) та холодильники великого об'єму (+10%).

Українці стали частіше звертати увагу на певні типи пральних машин. Зокрема, покупка прально-сушильної машини (ріст +46%) в підсумку її використання (замість окремо пральної та сушильної машини) дає суттєву економію енергоресурсів та потребує меншої суми інвестицій на придбання. Також зріс попит на пральні вертикальні машини (+43%) та напівавтоматичні пральні машини (+20%), які не потребують постійної підтримки тиску води. Іншими словами, при раптовому відключенню води пральна машина буде продовжувати працювати.

У мережі наголошують, що з березня 2021 року введена нова шкала енергоспоживання, тому при виборі товару слід звертати увагу, в першу чергу, на заявлений виробником річний об'єм енергоспоживання приладу.

Нагадаємо, задля підтримки української енергомережі в нинішній критичній ситуації “Епіцентр” скоротив споживання електроенергії на 30%. Відповідне рішення було прийнято керівництвом торговельної мережі після масованих ракетних обстрілів та пошкоджень української енергетичної інфраструктури.

“Епіцентр” - найбільша роздрібна компанія України, яка об’єднує 73 торгові об'єкти (ще 9 зруйновані чи не працюють) загальною площею близько 2 млн кв. м.