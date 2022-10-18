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Уряд хоче розширити положення закону про "інвестиційних нянь"

Пропонується, аби преференції закону стосувалися проєктів не від 20 млн євро, а від 12 млн євро.

Уряд хоче розширити положення закону про "інвестиційних нянь"
Фото: agropolit.com

Кабінет Міністрів України подав до парламенту законопроєкт, яким хоче удосконалити положення закону про "інвестиційних нянь".

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що є інвестори, які готові вкладати створювати робочі місця. 

"Попри війну, ми маємо одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження. Ми пропонуємо, щоб відтепер преференції цього закону стосувалися проектів не від 20 млн євро, а від 12 млн євро. Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проекти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що зміни до законодавства "сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів у важливі проекти для нашої економіки та країни".

Нагадаємо, у грудні 2020-го Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила так званий закон про інвестиційних нянь.

Через рік прем'єр-міністр назвав головну "інвестиційну няню" і розповів, скільки інвесторів вже звернулися.

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