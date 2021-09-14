Прем'єр-міністр назвав головну "інвестиційну няню" і розповів, скільки інвесторів вже звернулися

За його словами, поки що загальна сума запланованих інвестицій в Україну – 2 млрд доларів.

В Україні вже є інвестиційні няні. Ключова інвестняня – Ukraine Invest, де працюють 9 працівників, які визначені супроводжуючими для великих інвестпроєктів.

Про це голова уряду Денис Шмигаль повідомив на річній пресконференції. За його словами, нині звернулися 23 інвестори, а загальна сума запланованих інвестицій в Україну – 2 млрд доларів.

"Вони повністю пройшли процедуру верифікації, відповідають параметрам закону і готові працювати. Частина вкладатиме вже цього року, частина – наступного", – пояснив він.

Саме за такими інвесторами закріплюються "няні", які надають інформацію і супроводжують їх.

Шмигаль також прокоментував доручення на адресу міністрів, голів обласних та Київської міської державної адміністрації щодо створення або відновлення не менше ніж одного виробництва з кількістю працівників понад 500.

"Це, напевно, не зовсім ринковий механізм, але він і не є поза законом. Це в принципі прямий обов'язок кожного міністра і голови ОДА на своїй території або в своїй галузі створювати умови або супроводжувати входження інвестиційних підприємств з інвестиційним капіталом", – заявив прем'єр-міністр.

Він додав, що в кожного міністра є бачення, як і де працювати в різних галузях.

Нагадаємо, що в грудні 2020 Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила так званий закон про інвестиційних нянь. Інвестори можуть розраховувати на підтримку, якщо вкладають кошти в промисловість, інфраструктуру, логістику, переробку сміття, туризм, освіту, медицину, спорт.

Проєктом зі значними інвестиціями вважається той, інвестиції в котрого складають не менше 20 млн євро.