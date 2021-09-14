Він заявив, що нова компанія буде "не такою, як інші".

Співзасновник Apple Стів Возняк оголосив про створення космічної компанії Privateer Space.

Про це він написав у Twitter, наголосивши, що вона не буде схожа на інші.

В проморолику Privateer Space вказано, що партнером Возняка стане генеральний директор робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг. У 90-х роках Філдінг працював у Apple над створенням iMac, а в 2001 році разом з Возняком заснував фірму Wheels of Zeus (WoZ), що займалася виробництвом GPS-трекерів.

Космічна компанія Возняка, судячи з усього, буде займатися не туристичними польотами, як Blue Origin Джеффа Безоса, а очищенням орбіти від космічного сміття, пише Gizmodo. В одному з пресрелізів, яке знайшло видання, Privateer Space називають "новою супутниковою компанію, орієнтованою на відстеження та очищення об’єктів у космосі".

На це натякає і проморолик Privateer. Закадровий голос на відео говорить, що "космос - не перегони, не змагання і не гра" і "ми не одна людина, одна компанія, одна нація, ми одна планета".

Низька орбіта Землі, за висновком NASA, є "найбільшим сміттєзвалищем у світі". Агентство попереджало, що космічне сміття загрожує польотам у космос, оскільки воно рухається в рази швидше, ніж кулі. На сьогодні NASA здійснюєм моніторинг 27 тисяч одиниць великого космічного сміття.

Більш детально про подальші плани Privateer Space стане відомо під час технологічної конференції AMOS, яка пройде з 14 по 17 вересня у США.