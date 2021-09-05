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Цивільні астронавти від SpaceX планують полетіти у космос 15 вересня

На орбіту Землі вирушить екіпаж з чотирьох осіб.

Американська компанія Ілона Маска SpaceX оголосила, що її перша цивільна космічна місія під назвою Inspiration4 готова до старту 15 вересня.

Резервним днем польоту є 16 вересня.

“Inspiration4 і SpaceX завершили перевірку готовності до польоту і є готовими до запуску!”, – йдеться у Твіттері місії.

На орбіту Землі вирушить екіпаж з чотирьох людей, ніхто з яких не є професійним астронавтом: ініціатор місії, мільярдер, засновник Shift4 Payments Джаред Іссакман, бортовий лікар (медик) Хейлі Арсено, пілот місії (підприємець, педагог) Сіан Проктор та інженер (ветеран ВПС) Кріс Семброскі.

Цивільні астронавти готувалися до польоту з березня 2021 року.

Фото: SpaceX'x Twitter

Запуск трьохденної місії має відбутися з майданчика Космічного центру НАСА імені Джона Кеннеді у Флориді. Астронавти прибудуть на космодром 9 вересня.

Місія вирушить у космос на кораблі Dragon, розробленому SpaceX, а на орбіту його виведе ракета-носій Falcon 9.

Нагадаємо, у квітні SpaceX відправила до МКС корабель з чотирма астронавтами.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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