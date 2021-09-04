Власник одного з посівів встановив відеоспостереження за наркоплантацією.

У Первомайському районі на Миколаївщині поліцейські виявили наркоплантацію та вилучили коноплю елітного сорту.

Про це повідомили в обласній поліції.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю обшукали домівку 45-річного мешканця району.

Під час слідчих дій поліцейські знайшли мобільні телефони, сім-карти різних операторів та камери, які були встановлені задля відеоспостереження за наркорослинами, розташованими у плавнях на прилеглій до домоволодіння фігуранта території.

Там правоохоронці виявили ретельно доглянуті кущі коноплі, які були висадженні в окремі ємності. Коноплю у кількості більш ніж 60 рослин вилучили та направили на експертизу.

Окрім того, під час обстеження території району на околиці одного з сіл у полі правоохоронці виявили цілу наркоплантацію з ознаками культивування, з якої вилучили близько 300 рослин коноплі два метри заввишки.

Власник посівів наразі встановлюється.

Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 310 КК України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель", що карається позбавленням волі на строк до семи років.

Після проведення слідчих дій та відповідних досліджень прийматимуться подальші процесуальні рішення.

Нагадаємо, у серпні в Одеській області двічі затримали кокаїн італійської мафії. У другому випадку брикети з 60 кг кокаїну були сховані у технологічних порожнинах морського рефрижераторного контейнеру з бананами.