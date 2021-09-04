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Українців закликають перераховувати кошти на відновлення костелу святого Миколая у Києві

"Повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень", заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Українців закликають перераховувати кошти на відновлення костелу святого Миколая у Києві

Українці почали перераховувати кошти на відновлення київського костелу святого Миколая.

Міністр культури України Олександр Ткаченко зазначив, що повне відновлення костелу, так само як і органу, коштуватиме десятки мільйонів гривень.

“З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу. Наразі завдяки Владиславу Чечоткіну, Олегу Гороховському, Андрію Ставніцеру, Вікторії Михайльо вже маємо частину суми на протиаварійні роботи”, – додав він.

Він пропонує всім, хто хоче долучитися до порятунку перлини Києва, перераховувати кошти на рахунок Національного будинку органної та камерної музики: "ЄДРПОУ: 05509524, ІПН: 055095226553, Р/р UA 893003460000026006016844102. Акціонерне товариство "Альфа-Банк" в м.Києві. Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи. Замовник є неприбутковою організацією за ознакою 0031”.

100 тисяч гривень на відновлення костелу передав колишній міністр економіки України, радник голови Офісу президента України Тимофій Милованов.

“Розетка, Монобанк, Альфа, SD Capital пожертвують 1 млн грн кожний на відновлення костелу. Я внесу 100 тис грн. Добре, що долучаються компанії. Пропоную людям також стати частиною відновлення нашого костелу”, – написав він у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.

Займання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Площа пожежі склала 80 м кв. Полум'я знищило унікальний орган. Водночас завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі і самому костелу нічого не загрожує.

У МВС основною версією пожежі називають загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Споруда храму перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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