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Пожежа у київському костелі Святого Миколая знищила унікальний орган

Мінкультури оцінює пошкодження костелу.

Пожежа у київському костелі Святого Миколая знищила унікальний орган.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі міністр культури України Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі. Костелу нічого не загрожує.

“Проте маємо болісну втрату – унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив”, – сказав мінстр.

Він додав, що точну причину пожежі встановить слідство. Водночас міністерство детально оцінить ушкодження костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

“Крім того, шукаємо місце для концертів, репетицій колективу та можливих гастролей Національного будинку органної та камерної музики, що розташовувався в костелі”, – додав Ткаченко.

Фото: Телеграм-канал Олександра Ткаченка

Фото: Телеграм-канал Олександра Ткаченка

Фото: Телеграм-канал Олександра Ткаченка

Фото: Телеграм-канал Олександра Ткаченка

Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа.

Займання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі.

Пожежа була на площі 80 м кв. 

Споруда храму перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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