В окупованому Криму після обшуків силовки викрали кримського татарина

Співробітники російської ФСБ в окупованому Криму викрали місцевого мешканця Ельдара Одаманова після обшуків у його будинку у Сімферополі.

Про це "Кримській солідарності" повідомила дружина затриманого Сафіє Мамутова.

Повідомляється, що силовики прийшли в будинок Одаманових о 6 ранку. Обшук проводився у справі про вибух на газопроводі в селі Перевальному. Разом з силовиками також прийшли двоє "понятих", які відмовилися представитися.

Після обшуку силовики попросили Одаманова проїхати з ними в центральне відділення поліції. Коли дружина зателефонувала до чергової частини, їй повідомили, що чоловіка там немає. Таку ж відповідь вона отримала і в так званому "Головному Управлінні ФСБ і МВС". Сафіє Мамутова звернулася в поліцію.

"Наразі я з'їздила в центральний район, у відділення поліції, і написала заяву про викрадення мого чоловіка, тому що з 9:30 як я почала телефонувати, я не маю ніякої інформації про його місцезнаходження", - повідомила Мамутова.

Нагадаємо, 17 серпня у Криму окупанти влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. За їх результатами були затримані п’ятеро кримських татар.