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На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, четверо загиблих

Водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці, дівчина-пішохід отримала смертельні травми і померла в лікарні.

Четверо людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Рудки Самбірського району Львівщини.

Аварія сталася сьогодні, 3 вересня, близько 16:20 у центрі населеного пункту, інформує пресслужба обласної поліції.

Попередньо встановлено, що водій сідлового тягача "Рено" не вправся з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.

"Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються", - зазначено в повідомленні.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.

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