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"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до Авдіївки, який припиняли через обстріли

Поїзди обминали Авдіївку з 28 серпня.

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до Авдіївки, який припиняли через обстріли
Фото: Александр Рудоманов

З 4 вересня "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до прифронтової Авдіївки, який 28 серпня припинили через обстріли.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram-каналі.

"Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. З 4 вересня поїзди №136/135 Київ - Авдіївка, №825/826 Дніпро - Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що квитки вже у продажу.

Нагадаємо, 28 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли цивільної інфраструктури Авдіївки. Під час обстрілу Авдіївки було поранено 8 українських військових.

Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

За фактом обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження.

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