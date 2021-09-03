"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до Авдіївки, який припиняли через обстріли

З 4 вересня "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до прифронтової Авдіївки, який 28 серпня припинили через обстріли.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram-каналі.
"Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. З 4 вересня поїзди №136/135 Київ - Авдіївка, №825/826 Дніпро - Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що квитки вже у продажу.
Нагадаємо, 28 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли цивільної інфраструктури Авдіївки. Під час обстрілу Авдіївки було поранено 8 українських військових.
Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.
За фактом обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження.