Модернізований поїзд дозволить дістатися столиці менше ніж за дві години.

Фото: facebook.com/oleksandr.mihalich

"Укрзалізниця" за домовленістю з місцевими громадами, які зобов'язалися компенсувати пільгові перевезення пасажирів, з 1 вересня запустила прискорену електричку Ніжин - Київ (№7061/7062).

Про це повідомив мер Ніжина, колишній депутат Верховної Ради Олександр Кодола.

"Новий, сучасний та комфортний електропотяг має 8 вагонів і курсуватиме в будні дні. Поїзд має місця для дитячих колясок, столики для пеленання малюків, місця та туалети для людей з особливими потребами, тримачі для велосипедів тощо. Це стало можливим завдяки нашій співпраці з керівництвом Південно-Західної залізниці в частині вирішення питання щодо компенсації пільгових перевезень пасажирів", - написав Кодола у фейсбуці.

Поїзд відправлятиметься з Ніжина о 5:42, і буде в центрі Києва вже о 7:38. Для порівняння: звичайна електричка, що відправляється з Ніжина о 5:25 прибуває в Київ аж о 8:12.

Електричка підбиратиме пасажирів тільки в Носівці, Бобровиці, Бобрику і Броварах. У Києві заплановані зупинки на Дарниці, Видубичах, Північній та Києві-Волинському.

Фото: facebook.com/oleksandr.mihalich

Фото: facebook.com/oleksandr.mihalich

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" останнім часом почала запускати нові маршрути в обмін на зобов'язання територіальних громад компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій.

За такою схемою, наприклад, на початку 2021 року запустили поїзд Тарасівка - Київ, який дозволяє дістатися з Боярки до Києва за 21 хвилину, з Вишневого - за 15 хвилин. У березні року за такою ж схемою запустили електропоїзд Київ - Ірпінь - Буча.

У серпні стало відомо, що Хмельницька область домовилась з УЗ про запуск рейкового автобуса за маршрутом Шепетівка - Кам'янець-Подільський в обмін на зменшення податку на землю для компанії.