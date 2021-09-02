Dragon Capital купив "Трускавецьку"

Раніше завод мінеральних вод у Трускавці належав IDS Borjomi.

Група компаній Dragon Capital викупила у IDS Borjomi International 100% акцій групи компаній "Аква-Еко", яка виробляє мінеральну воду "Трускавецька".

Про це повідомляється на сайті Dragon Capital.

Компанія пояснила свій інтерес до "Трускавецької" глобальним трендом зміни настроїв споживачів у бік здорового способу життя.

За словами власника Dragon Томаша Фіали, зараз споживання мінералки в Україні набагато нижче, ніж у сусідніх країнах Східної Європи. Тому він вбачає "великий потенціал розвитку сектору мінеральних вод України".

Мінеральна вода "Трускавецька" видобувається із свердловин ландшафтного заповідника Трускавця, відкритого у 1827 році в Карпатах. Ця природна мінеральна столова вода відноситься до категорії гідрокарбонатних вод складного катіонного складу. Вода має м'який смак і низьку природну мінералізацію до 0,9 г/л, що дозволяє вживати її без обмежень.

Трускавецький завод мінеральних вод (ПІІ ТОВ "Аква-Еко") займається розливом мінеральних столових вод: ТМ "Трускавецька Аква-Еко", "Трускавецька Кришталева" та "Трускавецька Заповідна". Виробничі потужності розташовані у Трускавці.

Угоду купівлі-продажу заводу було підписано у травні 2021 року. У серпні вона отримала "зелене світло" від Антимонопольного комітету.