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​В Україні стартувала податкова амністія

Держава дозволила протягом року легалізувати сірі доходи.

​В Україні стартувала податкова амністія
Фото: socportal.info

З 1 вересня в Україні почалася податкова амністія. Вона дозволяє громадянам легалізувати сірі доходи, не вказуючи джерела походження грошей та активів.

Податкова амністія була проголосована Верховною Радою в червні цього року.

Податкова амністія розповсюджується на валюту, цінні папери, рухоме та нерухоме майно в Україні та за кордоном.

Гроші та активи, що перебувають в Україні, оподатковуються за ставкою 5%.

За валюту, яка знаходиться в іноземних банках, і за інші закордонні активи до 1 березня 2022 року потрібно буде заплатити 7%, потім - 9%.

Ставку податку можна зменшити до 2,5%, купивши за гроші, з яких не сплачено податки, облігації внутрішньої державної позики.

Держава також дозволяє сплатити податки в розстрочку трьома траншами, але тоді ставка податку збільшується відповідно до 6%, 9,5% (11,5% після 1 березня) та 3%.

Податкова амністія триватиме рік. Після цього Державна податкова служба за замовчуванням вважатиме, що в такої людини є: 400 тис. грн, квартири загальною площею до 120 кв. м або будинки - до 240 кв. м, земельна ділянка в межах безоплатної приватизації, а також один автомобіль вартістю 400 тис. гривень. З них податок сплачувати не потрібно.

Міністерство фінансів вже почало розробляти законопроєкт про непрямі методи оцінювання доходів громадян. Тому, якщо витрати громадянина будуть перевищувати задекларовані активи (чи активи за умовчуванням), податкові органи зможуть донарахувати податок з доходів на різницю.

Подати декларацію можна в електронному кабінеті платника податків на сайті ДПС. До подання одноразової декларації платник має покласти гроші на спеціальний рахунок в банку.

У чиновників, депутатів, держслужбовців нема права на податкову амністію.

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