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​Чиновник з Луганщини приховав у декларації понад 37,5 млн гривень

У жодній із декларацій посадовець не вказував накопичення дружини.

​Чиновник з Луганщини приховав у декларації понад 37,5 млн гривень
Фото: liga.net

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у декларації колишнього начальника управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області.

Різниця між набутими активами та законним доходом склала понад 37,5 млн гривень, інформує пресслужба НАЗК.

Так, чиновник кілька років поспіль вказував у декларації, що володіє понад 7 млн гривень. Накопичення дружини в жодній із декларацій вказані не були.

Під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що дружина посадовця надала валютну позику третій особі у розмірі, що перевищує збереження сім'ї в майже 7 разів - 1,6 млн доларів США (близько 45 млн гривень на момент укладання договору). Декларант зазначив, що не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації.

"Натомість, під час перевірки було виявлено посвідчену нотаріусом заяву, яку підписав декларант, де він дає згоду дружині на передачу в позику 1,6 млн доларів. У заяві стверджується, що ця позика була попередньо обговорена і відповідає їх спільному інтересу", - зазначають у НАЗК.

Також у поясненнях посадовець додав, що дружина кілька років поспіль отримувала гроші від свого батька та накопичила цю суму. Проте, згідно з відомостями Державного реєстру платників податків, офіційний прибуток батька з 1998 року по 2019 рік становив лише близько 4 тис. гривень.

Матеріали зібрані під час повної перевірки вже передані в Офіс Генерального прокурора.

У НАЗК не називають прізвища посадовця. Однак відомо, що управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області очолював Леонід Березинський.

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