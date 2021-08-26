Вперше в Збройних силах України звання бригадного генерала отримала жінка

Президент Володимир Зеленський 24 серпня присвоїв генеральське звання полковнику Тетяні Остащенко, яка командує Медичними силами Збройних сил України.

Про це повідомляється в указі №427/2021.

Остащенко першою з жінок стала бригадним генералом ЗСУ.

Звання бригадного генералу цього дня також отримали командувач Десантно-штурмових військ полковник Максим Миргородський (указ №426/2021) і начальник Головного управління розвідки полковник Кирило Буданов (указ №428/2021).

Військове звання генерал-лейтенанта отримали головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний (указ №424/2021) та начальник Генштабу Сергій Шаптала (указ №425/2021).

Нагадаємо, що першою жінкою-генералом в Україні у 2018 році стала начальниця Військово-медичного управління Служби безпеки України Людмила Шугалей. Звання генерал-майора їй присвоїв тодішній президент Петро Порошенко.

У 2020 році Верховна Рада ввела нову систему звань вищого офіцерського корпусу Збройних сил України. Ухвалений закон передбачав, що кількість генеральських звань в армії буде колишньою, але їх назви змінюються: генерал-майор стане бригадним генералом, генерал-лейтенант - генерал-майором, генерал-полковник - генерал-лейтенантом, а генерал армії України - просто генералом.

Військові звання, присвоєні до набуття чинності цього закону, зберігаються.