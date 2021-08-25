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Швейцарія передала Україні 1,5 млн експрес-тестів на COVID-19

Їх використають для безкоштовного тестування для осіб, які перетинають лінію розмежування.

Швейцарія надала Україні як гуманітарну допомогу 1,5 млн тестів на коронавірусну інфекцію COVID-19 для використання на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі.

Фото: facebook.com/odalug

Про це повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні у Facebook.

"Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" передав 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19. Цією гуманітарною допомогою на суму CHF6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОДА, делегація Швейцарської Конфедерації на чолі з Андреасом Ебі відвідала Луганщину та ознайомилась із роботою КПВВ "Станиця Луганська".

Фото: facebook.com/odalug

Завершився візит передачею від швейцарського Червоного Хреста 1,5 млн експрес-тестів на COVID для людей, які потерпають внаслідок військового конфлікту на Сході України. Усі вони будуть використані для безкоштовного тестування людей, що переміщуються з непідконтрольної території, запевнив гостей голова облдержадміністрації.

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