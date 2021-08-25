Голкіпер "Реала" Андрій Лунін здав позитивний тест на коронавірус, повідомляють на офіційному сайті мадридського клубу.

Лунін перейшов у "Реал" влітку 2018 року з луганської "Зорі". Сума трансферу склала € 8,5 млн. Контракт гравця з "Королівським клубом" чинний до літа 2024 року.

Раніше Луніна викликали на збори збірної України готуватися до відбіркових матчів до Чемпіонату світу-2022 проти команд Казахстану (1 вересня) і Франції (4 вересня).

Нагадаємо, перед цими матчами збірна України втратила двох основних воротарів.

Додамо, що в День Незалежності Лунін повісив на паркані будинку в Мадриді прапор України, опублікувавши відповідний знімок в Іnstagram. "З Днем Незалежності, Україно!" - підписав фото воротар.