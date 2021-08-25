За добу в Україні зафіксували 727 нових випадків ковіду

За минулу добу, 24 серпня, в Україні зафіксовано 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 46, медпрацівників – 10).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 682 особи. 20 пацієнтів померли. 382 людини одужали.

За добу протестовано: методом ПЛР – 12 855 осіб, методом ІФА – 2 110, експрестестами – 11 239.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 276 590 осіб, одужало – 2 202 160. Від ускладнень захворювання померли 53 521 людина.

Всього було здійснено 1 857 352 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, за 23 серпня в Україні виявили ще 692 захворілих коронавірусом, серед них – 54 дитини і четверо медпрацівники.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з проханням продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабміну, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні.

Станом на 23 серпня повністю вакциновано від ковіду 3,1 млн українців. Всьогго від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей.