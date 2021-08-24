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За понеділок в Україні підтвердили ще 692 нові випадки захворювання на ковід

Вакцинували однією дозою 28 142 людини.

За понеділок в Україні підтвердили ще 692 нові випадки захворювання на ковід
Фото: Анастасія Власова/hromadske

За 23 серпня в Україні виявили ще 692 захворілих коронавірусом, серед них – 54 дитини і четверо медпрацівники.

Госпіталізували 410 осіб, померли – 27, одужули – 345. Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 17 236 осіб
  • методом ІФА – 3 802 особи
  • експрес-тестами – 14 820 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 275 863 особа
  • одужало – 2 201 778 особи
  • летальних випадків – 53 501
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 844 497.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях", - йдеться у повідомленні.

За добу вакцинували 28 142 людини однією дозою. Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 279 461 щеплення. 

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з прохання продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабміну, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні.

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