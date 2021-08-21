Вартість вакцини становить близько 6 мільйонів євро.

Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, повідомляє пресслужба посольства ФРН в Україні.

Про це інформує пресслужба посольства ФРН в Україні.

"Посол Анка Фельдгузен передала сьогодні, 21 серпня, 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку. Вартість цих доз складає приблизно 6 мільйонів євро. Транспортні витрати було покрито в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM)", - сказано в повідомленні.

Фото: twitter.com/GermanyinUA

Фото: twitter.com/GermanyinUA

Фото: twitter.com/GermanyinUA

Зазначається, що передача вакцини відбулася напередодні візиту федеральної канцлерки Ангели Меркель до Києва.

"Канцлер Меркель раніше пообіцяла ці дози вакцини Президенту Зеленському як термінову допомогу у боротьбі з коронавірусною пандемією", - пояснили в посольстві.

Там додали, що з початку пандемії Німеччина надала Україні апарати штучної вентиляції легень, маски та медичне обладнання загальною вартістю 76 млн євро. Німеччина надає підтримку у боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 млн євро, велика частина цієї суми надається для глобальної ініціативи COVAX.

Як повідомляли, Україна з початку тижня отримала майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

16 серпня Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, а 18 серпня – 650,4 тис. доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 тисяч доз від Литви.