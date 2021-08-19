МОЗ просить посилити контроль за дотриманням карантину в Україні

"Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання".

За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів проведення вакцинації, а також для стримання розповсюдження хвороби, в Україні посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що відповідний лист сьогодні МОЗ надіслав головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя", - наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ наголосили, о в умовах пандемії громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року № 1236:

носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів;

дотримуватися фізичної дистанції;

дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті;

дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції.

Медичні працівники, які надають допомогу хворим на ковід, мають виконувати вимоги галузевих стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", які затверджені наказом МОЗ від 28 березня 2020 року № 722:

виявляти нові випадки захворювань;

доправляти осіб, які відповідають критеріям підозрілого випадку, на тестування на COVID-19;

реєструвати та моніторити випадки інфікування та захворювання;

здійснювати епідеміологічний нагляд та медичний супровід за особами, які перебувають на амбулаторно-поліклінічному лікуванні та за особами що були в тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;

організувати надання первинної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги особам з підозрою на COVID-19 та пацієнтам з легким перебігом COVID-19;

забезпечувати стаціонарне лікування пацієнтів у випадках середньої тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.

"Крім того, мають бути оновлені маршрути щоденного забору та доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, що проводять дослідження на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції. Нагадаємо, що наявний запас тестів дозволяє зробити більше ніж 2 млн досліджень. Ще є 2,3 млн експрестестів. Для неперервної можливості якісного тестування на COVID-19 очікується ще постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та, як мінімум, 2.8 млн швидких тестів на визначення антигену", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з прохання продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабміну, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні.

Раніше також повідомлялося, що МОЗ дозволить працювати під час карантину закладам та ТРЦ за умови вакцинації 80% працівників.