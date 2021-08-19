Україна закупила 2784 флакони препарату "Тоцилізумаб" для лікування ковіду, - МОЗ

Ліки поставили на національний склад, а потім їх розподілять до регіонів.

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" закупило препарат "Тоцилізумаб", який використовується для лікування коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що 2784 флаконів препарату поставили на національний склад. Далі він буде розподілений до регіонів задля своєчасної допомоги тяжкохворим.

"Світова практика використання препарату та тогорічний досвід його участі в лікуванні українців дає підстави й надалі його застосовувати. Дослідження ще тривають, але зараз, якщо є можливість зберегти життя - ми маємо її використати”, – прокоментував поставку заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Він зазначив, що ліки придбали безпосередньо у виробника.

Цей препарат, згідно з рекомендаціями МОЗ, застосовують у комбінації з дексаметазоном у деяких госпіталізованих пацієнтів, у яких спостерігається швидка декомпенсація дихання у зв'язку з COVID-19. Пацієнтам не в стаціонарних умовах його не застосовують.

Зараз також триває закупівля 14 346 упаковок "Ремдесевіру".

Також є домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії, про це буде повідомлено додатково.

У МОЗ також зазначили, що наразі визначено та законтрактовано 257 лікарень спеціалізованої допомоги пацієнтам із COVID-19. Вони розподілені на заклади 1-ї та 2-ї хвилі реагування. Потужності цих лікарень налічують 38 943 ліжка, з них 37 222 з киснем (96%) та 3 211 реанімаційних. Для амбулаторного лікування закуплено 14 790 кисневих концентраторів у всіх областях. Для цього в межах спеціальної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було надано 693 млн 693 тис. гривень.

Нагадаємо, у квітні цього року МОЗ оновило протокол лікування COVID-19. Зокрема, для лікування критичних хворих додано синтетичний препарат "Тоцилізумаб". Також змінено режими його дозування для пацієнтів з тяжим і критичним перебігом. Тоцилізумаб зменшує ризик інвазивної штучної вентиляції легень та смерті при тяжкому перебігу пневмонії, викликаної COVID-19.

У липні голова МОЗ Віктор Ляшко розповів деталі про анонсований в Україні інноваційний препарат від ковіду. При цьому він зазначав, що цей препарат у формі пігулок зараз перебуває на третій стадії випробувань. За його словами, Україна зарезервувавла 300 тисяч доз, але гроші поки не вносяться. Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.

У грудні минулого року в ВООЗ висловили занепокоєння рішенням Кабміну України виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19 "Тоцилізумаб" та "Імуноглобулін".