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У 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" попередньо підтвердили штам дельта

Кількість хворих на ковід у "Молодій гвардії" зросла до 53.

У 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" попередньо підтвердили штам дельта
Фото: moloda-gvardiya.com.ua

У 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія", які отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19, попередньо підтвердили інфікування дельта-штамом. Для підтвердження діагнозу проби надіслали до київської лабораторії.

Про це повідомив головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров, передає Суспільне.

За словами Гончарова, говорити про стовідсоткове інфікування дельтою наразі не можна. Він двічі наголосив, що варто дочекатися остаточних досліджень.

"Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", - пояснив головний санлікар.

Наразі захворювання коронавірусом виявлено захворювання у 50 дітей і 3 вихователів "Молодої гвардії", передає Укрінформ.

Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Одещини, більшість переносять захворювання в легкій формі чи в стані середньої тяжкості. Чотирьох дітей госпіталізували до 3-ї дитячої лікарні, оскільки вони знаходяться в групі ризику через інші захворювання.

Табір "Зоряний" дитячого центру, в якому виявили спалах захворювання, переведений у закритий режим роботи, а дітей із сусідніх двох таборів планують відправити додому автобусами чи у відокремлених вагонах у населені пункти 18 областей України.

У "Молодій гвардії" на оздоровленні та відпочинку перебуває близько 1200 дітей.

Про спалах коронавірусу у дитячому центрі стало відомо 16 серпня. Тоді симптоми хвороби виявили у 42 дітей і 2 працівників табору.

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