Ляшко пообіцяв квитки на концерт до Дня незалежності тим, хто вакцинується від завтра

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв квитки на святковий концерт до Дня Незалежності тим, хто вакцинується починаючи з середи, 18 серпня. Про це він повідомив "Україна 24".

"Всі, хто вакцинуються в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський", – заявив він.

Чи даватимуть квитки на концерт у Києві людям, які щепляться в інших містах, він не уточнив.

Ляшко закликав невакцинованих переглянути своє ставлення до щеплень.

МОЗ давно обіцяв українцям "плюшечки" для заохочення до вакцинації, але які саме – в міністерстві не говорили.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я заявив, що вакцинація від коронавірусу не повинна зупинятися через свята. З 21 до 24 серпня в Україні буде чотири вихідних у зв'язку зі святкуванням 30-річниці Дня незалежності.

Міська влада Києва вже оголосила, що у зв’язку з цим 23 та 24 серпня центр масової вакцинації в МВЦ та вакцинальні пункти не працюватимуть. Киянам запропонували приходити на щеплення вже після свят - з 25 серпня.

Проте Ляшко заявив, що люди повинні мати доступ до вакцин навіть під час свят.