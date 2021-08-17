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Ляшко пообіцяв квитки на концерт до Дня незалежності тим, хто вакцинується від завтра

Мова йде про концерт на НСК "Олімпійський". 

Ляшко пообіцяв квитки на концерт до Дня незалежності тим, хто вакцинується від завтра
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв квитки на святковий концерт до Дня Незалежності тим, хто вакцинується починаючи з середи, 18 серпня. Про це він повідомив "Україна 24".

"Всі, хто вакцинуються в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський", – заявив він.

Чи даватимуть квитки на концерт у Києві людям, які щепляться в інших містах, він не уточнив. 

Ляшко закликав невакцинованих переглянути своє ставлення до щеплень.

МОЗ давно обіцяв українцям "плюшечки" для заохочення до вакцинації, але які саме – в міністерстві не говорили. 

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я заявив, що вакцинація від коронавірусу не повинна зупинятися через свята. З 21 до 24 серпня в Україні буде чотири вихідних у зв'язку зі святкуванням 30-річниці Дня незалежності.

Міська влада Києва вже оголосила, що у зв’язку з цим 23 та 24 серпня центр масової вакцинації в МВЦ та вакцинальні пункти не працюватимуть. Киянам запропонували приходити на щеплення вже після свят - з 25 серпня.

Проте Ляшко заявив, що люди повинні мати доступ до вакцин навіть під час свят.

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