МОЗ дозволить працювати під час карантину закладам та ТРЦ за умови вакцинації 80% працівників

Міністерство охорони здоров'я не планує ключових змін у постанові про карантин. У разі збільшення захворюваності буде діяти адаптивний карантин з поетапним зонування регіонів, залежно від рівня епідеміологічної небезпеки. Але передбачаються певні обмеження для невакцинованих громадян.

Про це повідомила Спілка українських підприємців за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та заступником міністра Олександром Комарідою.

МОЗ має намір дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу, а також - ТРЦ за спеціальною системою.

У міністерстві планують ввести послаблення під час карантину для деяких закладів, якщо:

до 80% і більше колективу підприємства/організації вакциновані;

в заклади допускаються тільки вакциновані споживачі та клієнти

освітні заклади не будуть переходити в онлайн – 80% дорослих, які працюють у школах, мають бути вакциновані.

Для торгово-розважальних центрів розробляють спеціальну програму за прикладом Німеччини, яа дозволить записатися на конкретний час для відвідування ТРЦ, відслідковувати його завантаження, допускатимуть в такі заклади вакцинових покупців або тих, хто зробив ПЛР-тест або експрес-тест на місці. Найближчим часом МОЗ планує презентувати цю програму.

"Наразі в Україні 7 млн доз «вільних» вакцин. Будуть ще поставки, перебоїв не передбачується. Головне завдання сьогодні – залучити якомога більше населення країни до вакцинації, в тому числі, за підтримки і допомоги бізнесу. Адже новий штам вірусу «Дельта», який наразі активно поширюється є хворобою саме невакцинованих людей: відсоток людей, які захворіли, мають ускладнення і тяжкий перебіг хвороби, дуже низький серед вакцинованих", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. А з 5 серпня, згідно з постановою Уряду, були змінені пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.