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МОЗ попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями

"Така норма буде запроваджуватися з листопада або з грудня".

МОЗ попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями
Гуртожиток НПУ ім. Драгоманова
Фото: google.com/maps

Міністерство охорони здоров'я попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, це може статися ближче до кінця року.

Про це він розказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках", - сказав Кузін.

Він пообіцяв, що рішення не будуть приймати поспіхом - воно буде виваженим і нормативно виписаним.

"Зараз ми проговорюємо лише плюси та мінуси, ризики і алгоритми, яким чином такі опції будуть застосовані. Тому що ми розуміємо, що в гуртожитках не завжди перебувають стопроцентно люди віком від 18 років. В той же час вакцинація у нас - від 18 років. Ми розуміємо певні обмеження вакцинації, які стосуються підлітків до 18 років, яких неможливо провакцинувати навіть згідно з діючими інструкціями. Тому ці механізми пропрацьовуються", - сказав він.

"Однак скоро ми вийдемо з офіційною позицією, яким чином це будемо впроваджувати. Думаю, що ми дамо перехідний період: або така норма буде запроваджуватися з листопада, або - з грудня. Один випадок інфікування в гуртожитку - це по суті самоізоляція для усіх мешканців, і на 14 днів. Невже краще жити в зачиненому гуртожитку 14 днів, ніж зробити два щеплення і бути захищеним?" - додав Кузін.

Нагадаємо, що уряд України вже запровадив вимогу до шкіл щодо вакцинації 80% персоналу для роботи під час посилення карантину. Таку ж вимогу хочуть запровадити для сфери послуг та торгівлі.

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