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Біля станції метро "Героїв Дніпра" в Києві можна буде вакцинуватися проти ковіду в автобусі

Усі бажаючи можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac або AstraZeneca.

Біля станції метро "Героїв Дніпра" в Києві можна буде вакцинуватися проти ковіду в автобусі
Фото: EPA/UPG

У Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" можна буде зробити щеплення проти COVID-19 в переобладнаному  на мобільний центр автобусі. 

Про це повідомила Оболонська районна державна адміністрація

Зазначається, що вакцинуватися можна з 19 по 22 серпня з 09:00-13:00.

"Усі бажаючи можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac або AstraZeneca. При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 17 серпня в Україні щеплення від ковіду отримали майже 4,8 млн людей, в тому числі повний курс із двох уколів - 2,8 млн.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що черговий пік захворюваності на ковід в України, як і 2020 року, прийдеться на жовтень-листопад.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявив, що вакцинація не повинна зупинятися через свята.

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