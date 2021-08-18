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В Департаменті освіти і науки Києва влаштували обшук

Справ стосується привласнення мільйона гривень.

В Департаменті освіти і науки Києва влаштували обшук
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідчі поліції Києва у середу, 18 серпня, влаштували обшук в Департаменті освіти та науки КМДА у справі про нецільове використання 1 млн гривень, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в закладах освіти.

Про це повідомила директорка департаменту Олена Фіданян та пресслужба київської міської прокуратури.

"Посадові особи Департаменту та КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва» упродовж 2019-2020 років всупереч вимогам бюджетного законодавства внесли до плану використання бюджетних коштів видатки на цілі, які не були передбачені розпорядженням КМДА та бюджетом міста Києва, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів у розмірі понад 1 млн. грн. з метою їх подальшого привласнення", - вважає слідство.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що 16 серпня відбулися обшуки в транспортному департаменті КМДА.

Столична влада вважає слідчі дії, "що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади" тиском на КМДА. Мер Києва Віталій Кличко вважає, що ці дії спрямовані на дискредитацію влади Києва та його особисто, а кінцевою метою є його звільнення з посади голови КМДА.

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