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​На станції метро "Майдан Незалежності" закінчили ремонт ескалаторів

Вартість робіт склала майже 60 мільйонів гривень.

​На станції метро "Майдан Незалежності" закінчили ремонт ескалаторів
Фото: kyivcity.gov.ua

На станції київського метро "Майдан Незалежності" завершено капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, тягові ланцюги, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інше. Вартість робіт склала майже 60 мільйонів гривень.

"Ескалатори підземки – це дороговартісні механізми, які потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів", - наголосили в КМДА.

Наразі триває почерговий капітальний ремонт чотирьох ескалаторів на станції "Лук’янівська".

Загалом у столичному метрополітені працює 122 ескалатори. Капремонт обладнання проводять кожні 100-150 тисяч кілометрів пробігу або ж кожні 10-11 років залежно від типу обладнання.

Нагадаємо, ремонтовути ескалатори на станції "Майдан Незалежності" почали в лютому минулого року. Планувалося закінчити роботи до лютого цього року.

У жовтні 2018 року в Києві також ремонтували ескалатори на станції "Арсенальна". Раніше метрополітен вирішив на два тижні закривати на вхід станцію "Політехнічний інститут" через ремонт ескалатора, але роботи вдалося завершити за один тиждень.

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