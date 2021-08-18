Радянську інсталяцію приберуть з Алеї Героїв Небесної Сотні

Організатори погодилися забрати з Алеї Героїв Небесної Сотні декорації, які символізують радянську епоху історії України.

Про це повідомляє пресслужба Українського інституту національної пам’яті.

Зазначається, що конструкції, які почали встановлювати на Алеї Героїв Небесної Сотні, були частиною історичної художньо-театральної постановки. За творчим задумом режисера, перформанс мав на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності. Тимчасові декорації, які б символізували різні часові періоди, були потрібні для зйомок проєкту.

“З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, посеред меморіалу загиблим учасникам Революції Гідності, встановили декорації для святкової постановки. Що саме там передбачалося, тривалий час було невідомо, але монтувальники встановили радянські автомати з водою, холодильник з морозивом та імпровізовані стіни квартир з побутом СРСР. В Офісі президента розповіли, що інсталяція мала показати періоди, які пройшла Україна до набуття незалежності.

У КМДА заявили, що місто не давало дозволу на встановлення там інсталяції. За планом, там мало бути тільки покладання квітів.

На місце також прийшли представники Нацкорпусу, які розтрощили частину декорацій. Кількох активістів затримала поліція.

Після хвилі громадського обурення в Офісі президента вирішили переглянути творчу концепцію.