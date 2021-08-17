Загоряння сталося в моторному відсіку, постраждалих немає.

У Рівненському районі степанські вогнеборці оперативно ліквідували загоряння в моторному відсіку тепловоза.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"17 серпня о 10:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про задимлення у вантажному тепловозі на станції Малинськ Малинської ТГ Рівненського району. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 7-го державного пожежно-рятувального поста смт Степань та вогнеборців місцевої пожежної команди с. Малинськ", - йдеться в повідомленні.

Фото: rv.dsns.gov.ua

На місці рятувальники встановили, що відбулося загоряння в моторному відсіку. Об 11:29 загоряння було ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає. Причина загоряння та збитки встановлюються.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

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