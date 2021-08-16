Ще двоє юнаків - в реанімації.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Вночі у понеділок в селі Борове на півночі Рівненської області розбився на смерть 15-річний мотоцикліст.

Як повідомляє місцева поліція, близько першої ночі на перехресті рівнозначних доріг зіткнулися два мотоцикли. 15-річний водій одного з них помер в автомобілі швидкої допомоги від отриманих травм.

Двох хлопців 19 та 20 років з іншого мотоцикла без свідомості із важкими травмами госпіталізували до лікарні.

Жоден з трьох учасників ДТП не мав шолома.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідче відділення поліції почало досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України.

Нагадаємо, 16 липня двоє юнаків на Рівненщині загинули в ДТП, виїхавши на мотоциклі з другорядної дороги на трасу, де їхав мікроавтобус.

У квітні на Волині дві неповнолітні сестри потрапили в аварію на мотоциклі, одна з них загинула.