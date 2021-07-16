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​Двоє юнаків на Рівненщині загинули в ДТП за участі американських громадян

Вони виїхали з другорядної дороги на мотоциклі, не пропустивши мікроавтобус.

Фото: rv.npu.gov.ua

У Рівненській області на трасі М-07 Київ - Ковель - Ягодин близько четвертої ранку в п'ятницю загинули двоє юнаків.

За даними обласного управління поліції, вони виїхали на мотоциклі Viper з другорядної дороги біля села Сошники і не пропустили мікроавтобус на головній. Внаслідок зіткнення 19-річний житель Вараша та 18-річний мешканець села Вирка загинули на місці від отриманих травм. Обоє були без шоломів.

В мікроавтобусі їхала сім'я американських громадян - подружжя і троє дітей. Вони не постраждали.

За фактом ДТП відкрито провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Нагадаємо, що в Яготині на Київщині водій у стані наркотичного сп’яніння збив 62-річну жінку та врізався у заправку. Пенсіонерка померла в лікарні.

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