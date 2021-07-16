Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого

Шурфич стверджує, що з ним говорив брат Зінченка, який працював у "Титані".

У Святошинському суді Києва 14 липня пройшло засідання у справі щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Під час засідання прокурор Офісу генерального прокурора представив суду аналіз телефонних трафіків обвинувачених ексспівробітників полку міліції “Беркут”.

За словами прокурора Ігоря Земскова, в період з 18 лютого до 20 лютого 2014 року обвинувачений ексберкутівець Сергій Зінченко телефонував на номер народного депутата Нестора Шуфрича. Цю інформацію прокуратурі надали правоохоронні органи у відповідь на запити.

“Всього було 13 дзвінків. Зінченко телефонував 18,19 та 20 лютого. 18 лютого телефонував зранку. 19 лютого з 00:38 годин до 22:22 години вечора. 20 лютого, в день розстрілів на Інститутській, було п’ять дзвінків, з 9:20 до 9:40 ранку.” - зазначив прокурор.

LB.ua звернувся до чинного народного депутата Нестора Шуфрича із питанням, чи дійсно інформація, яку наводить прокурор, відповідає дійсності і якщо так, то про що він говорив із обвинуваченим Зінченком.

“З ним говорив його рідний брат, який працював в “Титані” в міліції і закріплений за мною”, - відповів через пресслужбу Шуфрич.

Спеціальний підрозділ міліції “Титан” входив до складу Державної охорони та був розформований у 2015 році. До обов’язків спецпідрозділу входило забезпечення охорони для фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, експрацівників київського полку “Беркут” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтура, Олександра Маринченка та Олега Янішевського обвинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській в центрі Києва. Після обміну в 2019 року усіх обвинувачених передали на непідконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей.

У лютому 2020 року Сергій Тамтура та Олександр Маринченко повернулися до Києва та продовжують відвідувати судові засідання. Стосовно решти трьох обвинувачених - судовий розгляд триває згідно процедури заочного засудження.