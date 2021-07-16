Ліполіфтинг грудей — швидко, безпечно, ефективно

Останнім часом все більш популярною стає процедура ліполіфтингу грудей, що дає змогу швидко збільшити розмір без наслідків і тривалого реабілітаційного періоду. В Європі таку операцію називають «груди до вечері». З чим же пов'язана її популярність і які особливості вона має?

Якщо ви хочете мати великі та красиві груди, але категорично налаштовані проти імплантів і операційного втручання, ця процедура — саме для вас. Для наповнення грудей тут використовується власна жирова тканина пацієнтки, що набагато природніше, ніж вживлення навіть найсучасніших імплантів. Таку процедуру пропонує, наприклад, відома київська клініка «АНАКОСМО» — https://anacosmo.ua/.../bezoperacionnoe-evelichenie-grudi/.

Переваги ліполіфтингу

Як же можна ввести жир, якщо не робити розріз? Все просто — лікар використовує для цього спеціальний шприц, яким робить кілька проколів. Жир береться з ділянок, звідки його практично неможливо прибрати за допомогою дієт і вправ — «жирових пасток». До переваг такого методу можна віднести:

• швидкість процедури (не порівняти за тривалістю з «класичною» операцією);

• малотравматичність;

• швидке відновлення;

• природний вигляд грудей;

• використання власного біоматеріалу.

Дослідження, проведені Нью-Йоркським інститутом, показали, що ця процедура абсолютно безпечна для організму жінки та не має жодних побічних дій. Крім того, не залишаються рубці, які свідчать про операційне втручання, адже введення жиру проводиться через голку шприца.

Приємним бонусом цієї процедури є зменшення обсягів у тих місцях, де жиру особливо складно позбутися. Тобто ви не тільки отримуєте нові красиві великі груди, а й ліпосакцію проблемних ділянок, що в результаті формує зовсім інший рівень якості тіла.

Також можна не боятися відторгнення (що іноді трапляється з імплантами) або неприємних алергічних реакцій на чужорідний матеріал в тілі, адже вживлюваний наповнювач буде підходити організму на всі 100 %. Але у процедури, крім незаперечних переваг, є і недоліки.

Результат, отриманий після пересадки жирової тканини, протримається в незмінному вигляді лише два роки, після чого необхідно буде повторити процедуру. Варто зазначити, що 70 % об’єму залишаться назавжди. Якщо ж ви не хочете регулярно «оновлювати» груди, тоді ліпше зупинитися на імплантації.

Який би спосіб збільшення грудей ви не обрали, пам'ятайте про те, що важливо звернутися до професіоналів клініки, яка має незаплямовану репутацію, щоб не зашкодити своєму здоров'ю.