Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову

Фото: Уповноважений із захисту державної мови

З 16 липня набули чинності нові положення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які стосуються насамперед сфери культури.

На сайті Уповноваженого із захисту державної мови зазначається, що з 16 липня 2021 року розпочинається новий етап втілення норм цього закону, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

"Цього дня набувають чинності норми, які є важливими для переважної більшості людей, оскільки вони стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо (частини 2-6, 8 статті 23, стаття 26 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»", – йдеться у повідомленні.

Культура та туризм

Всі концерти, шоу, культурно-мистецькі, розважальні та видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Це не поширюється на виконання пісень, але стосується мови ведучих таких заходів.

Афіші, постери і оголошення також мають виготовлятися українською. Використання інших мов допускається, якщо текст іноземною не більший за обсягом і шрифтом, ніж державною.

Крім того, всі вистави іншою, ніж державна, мовою в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

У музеях та на виставках основною мовою також має бути державна. Вся інформація, зокрема аудіовізульна, має подаватися нею. Дублювання іншими мова дозволяється.

Українською має здійснюватися також туристичне і екскурсійне обслуговування. Іншими мовами – для іноземців і осіб без громадянства.

Також від нині поширення та демонстрування фільмів в Україні має відбуватися українською. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджуються та демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Демонстрування іноземних фільмів мовою оригінала з субтитрами державною мовою дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не первищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів. Про показ фільму мовою оригіналу із субтитрами має бути повідомлено завчасно.

Саме ці положення намагалися відтермінувати деякі депутати. Відповідний законопроєкт і правки до вже чинних законів пропонували до кількох законопроєктів. Усі спроби були або відкликані, або відхилені.

Книговидавництво

З 16 липня українські видавці зобов’язані видавати державною мовою не менше 50% усіх виданих упродовж року назв книжкових видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50%.

Іспит на знання мови

Також набирає чинності положення про іспит на рівень володіння державною мовою. Це стосується осіб, які претендують на посаду державної служби. Для тих, хто вже працює, складати іспит та отримувати державний сертифікат необов'язково.

Нагадаємо, що закон про мову набирає чинності поступово. Із 16 липня 2019 року в дію ввели основні його положення. Ледь не щороку деякі парламентарі намагаються змінити або відтермінувати окремі статі цього закону. У липні 2020 "слуга народу" Максим Бужанський намагався протягти закон, що скасовував норму про 80% навчання у школах українською.

Це спричинило масові протести та критику опозицію, а сам законопроєкт не вносили до порядку денного.

14 липня 2021 року Конституційний Суд постановив, що закон про функціонування української мови як державної є конституційним.