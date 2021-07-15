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На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина впала під потяг (оновлено)

Рух потягів на "червоній" гілці було обмежено.

На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина впала під потяг (оновлено)
Фото: Київ вечірній

У Києві на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина впала під потяг. На місці працюють фахівці.

На "червоній" гілці потяги метро курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко", інформує пресслужба КП "Київський метрополітен".

Про відновлення роботи у звичайному режимі обіцяють повідомити одразу.

Оновлення. Після 19:00 метрополітен повідомив про відновлення руху потягів на "червоній" лінії.

"Випадок, що трапився на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" летальний. Деталі щодо особи та мотивів з'ясовують правоохоронці", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, 25 червня пасажир упав на колію на станції метро "Майдан Незалежності". Рух на "синій" гілці призупиняли.

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