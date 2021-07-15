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Нічна температура повітря в Києві побила 140-річний рекорд

Температура під ранок 15 липня не опустилась нижче +22,8°С.

Нічна температура повітря в Києві побила 140-річний рекорд
Фото: EPA/UPG

Ніч на 15 липня у Києві виявилася найтеплішою з 1881 року.

Як свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, температура під ранок четверга, 15 липня, не опустилась нижче +22,8°С.

"Таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С", - зазначається у повідомленні.

Загалом з початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів, повідомляють у ЦГО.

Раніше повідомляли, що ніч на 12 липня у Києві була найтеплішою за історію спостережень. У ніч на минулий понеділок температура у столиці не опустилася нижче +22°С. Попереднє рекордне значення +21,4°С 1922 року було перевищено на 0,6°С.

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