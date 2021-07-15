У Сумах ввели комендантську годину для дітей до 16 років із 22:00 до 6:00

Підліткам заборонено у цей ччас знаходитися на вулиці, в кафе та барах без присутності батьків.

У Сумах обмежили перебування дітей і підлітків до 16 років на вулиці, або закладах громадського харчування, або інших громадських місцях з 22:00 до 6:00 без присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

"Зроблено це з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, попередження криміногенної обстановки в підлітковому середовищі на території міста, вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво", - зазначається в преамбулі рішення.

З 22:00 до 6:00 власники закладів мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

"Рішення продиктоване турботою про здоров’я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих", – прокоментував ухвалене рішення міський голова Олександ Лисенко.

Також буде посилено контроль за дотриманням заборони на продаж років тютюнових виробів, пива (крім безалкогольного), алкогольних та лабоалкогольних напоїв, а також їх розпиття у громадських місцях.

Рішення набирає чинності з моменту публікації.

Нагадаємо, у березні в Сумах ввели безкоштовний проїзд для школярів усіх класів.