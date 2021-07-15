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В зоні ООС кількість обстрілів з боку російських найманців збільшилась до 13

Двоє військових отримали поранення.

В зоні ООС кількість обстрілів з боку російських найманців збільшилась до 13
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Протягом минулої доби, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.

У районі Новоолександрівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі Новотошкывського російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. 

Станом на 7 годину ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у середу окупацыйны выйська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів двоє військовослужбовців дістали поранення.

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