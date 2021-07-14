НАБУ завершило розслідування справи про розкрадання 103 млн грн "Укрзалізниці" при закупівлі дизпалива

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи про завдання майже 103 млн грн збитків ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі дизельного палива.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

14 липня матеріали слідства відкрили підозрюваним та стороні захисту для ознайомлення.

"Йдеться про: керівника філії «Центр забезпечення виробництва» (далі — «ЦЗВ») ПАТ «Укрзалізниця» — ч.2 ст.364 КК України; начальника управління обліку нафтопродуктів та складського господарства «ЦЗВ» ч.2 ст.364 КК України;

особу, яка керувала діяльністю ТОВ (організатор корупційних схем) — ч.3 ст.27 , ч.2 ст.364 КК України. *посади вказані на час вчинення злочину", - уточнили в НАБУ.

За даними слідства, на початку січня 2017 року філія "ЦЗВ" уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тон дизельного палива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну. Водночас, керівник філії відмовився від замовлення дизпалива за цими економічно вигідними договорами, а натомість у січні 2017 року замовив паливо у тієї ж компанії, але за іншими контрактами з більшою ціною - від 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Наприкінці січня 2017 року учасники корупційної схеми уклали низку додаткових угод до угоди на постачання, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива на 10%.

Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Відразу після декількох підвищень цін за угодами поставки керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива. Як наслідок, у січні-лютому 2017 року "Укрзалізниця" переплатила понад 102,7 млн грн, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

18 травня 2021 року НАБУ та САП повідомили про підозру вищевказаним особам.

Нагадаємо, розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснювали з 2017 року. Ця справа є четвертим епізодом викритої детективами НАБУ корупційної схеми, що діяла у 2015-2017 роках на "Укрзалізниці" за участі однієї і тієї ж комерційної компанії (ТОВ) з продажу нафтопродуктів.