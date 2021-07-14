ВАКС виправдав ексслідчого ГПУ від звинувачення в привласненні талонів на бензин під час обшуку

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього слідчого Генеральної прокуратури Олексія Алфімова, якого звинувачували в привласненні скретч-карток на бензин під час обшуку в одній з сільрад на Черкащині.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Колишнього слідчого ГПУ прокурори САП та детективи НАБУ обґрунтовано підозрювали в отриманні неправомірної вигоди, а саме скретч-карток на бензин, якими він заволодів під час проведення 29 липня 2016 року обшуку у домоволодінні голови Свидівоцької сільської ради Черкаського району, на той час підозрюваної в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

САП не погодилась з виправдальним вироком і пообіцяла його оскаржити.

Колишньому слідчому закидали ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, за якою йому могло загрожувати позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Слідчий працював у Департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, який тоді був відомий як "департамент Кононенка-Грановського".

В судовому реєстрі повідомляється, що Алфімов був включений до групи слідчих у справі про можливе отримання хабаря головою Свидівоцької сільради і 29 липня 2016 року проводив обшук у його домі. При обшуку він знайшов 23 скретч-картки на бензин марки А-92 "Авіас" номіналом по 15 літрів кожна (усього на 345 літрів). Вартість цих скретч-карток – 5865 грн. Вони належали сільраді, але зберігалися вдома у сільського голови, що пояснюють відсутністю сейфу в її робочому кабінеті. Після обшуку картки на бензин зникли. Голова сільради повідомила правоохоронців.

НАБУ затримало слідчого ще у вересні 2016 року. Справу тривалий час розглядав один із черкаських судів, аж поки у жовтні 2019 року її не передали в Антикорупційний суд.