​Детективи НАБУ затримали експрокурора, засудженого до двох років позбавлення волі за пропозицію хабаря

Його справу скерували до суду ще у квітні 2016 року.

Експрокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка, засудженого до двох років позбавлення волі за пропозицію $10 тис. в обмін на працевлаштування на керівну посаду в НАБУ, сьогодні затримали детективи.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Наразі він поміщений у СІЗО, вирішується питання доставлення засудженого до виправної колонії. Нагадуємо, після набрання законної сили на початку лютого 2021 року вироку ВАКС колишнього прокурора оголосили у розшук, оскільки він ухилявся від відбування покарання", - йдеться в повідомленні.

Експосадовця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Зазначається, що НАБУ і САП затримали Матюшка 17 лютого 2016 року. Він обіцяв членам конкурсної комісії НАБУ $10 тис. за призначення його на посаду керівника чи заступника керівника відділу детективів.

За два місяці після викриття (у квітні 2016 року) справу скерували до суду. Проте за понад три роки Голосіївський районний суд м.Києва так і не ухвалив рішення.

Фото: nabu.gov.ua

Нагадаємо, після створення ВАКС справу передали за підсудністю і почали розглядати спочатку. У рекордні строки, усього через 10 місяців з моменту отримання справи, у вересні 2020 року судді ухвалили вирок – визнати Олександра Матюшка винним і призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

У січні 2021 року рішення ВАКС підтвердила Апеляційна палата, а в липні – Касаційний кримінальний суд Верховного Суду. Це перший вирок ВАКС, пов’язаний з реальним позбавлення волі, який пройшов усі інстанції і залишився чинним – на це пішло усього півтора року.