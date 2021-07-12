Депутат Харківської міської ради Андрій Лесик (ОПЗЖ) за власні гроші відновив "камінь дружби" українського та російського народів, але його одразу розбили.

Про це повідомляється в телеграм-каналі організації "Фрайкор".

Фото: t.me/freikorps_org

Представник ОПЗЖ повідомив про відновлення пам'ятного знака в Руській Лозовій вранці 12 липня. За словами Лесика, український та російський народи роз'єднує лише "сучасна політика".

На заяву депутата міськради відреагували націоналісти. Спочатку в організації "Світанок" висловили впевненість, що пам'ятний знак буде демонтований так само, як в березні нинішнього року. А всього за годину представники "Фрайкора" опублікували фото знесеного каменю.

Нагадаємо, що попередній раз камінь розбили у березні. Тоді постраждала лише табличка, тоді як зараз повалили сам пам'ятний знак.