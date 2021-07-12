За добу в Україні втопилося 32 людини, з них п’ятеро дітей

З початку липня на водоймах загинуло 124 українці, з них 16 дітей. Цей показник вже перевищив торішню липневу статистику, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Тільки за минулу добу в Україні потонуло 32 людини, з них - п’ятеро дітей.
"Ця страшна статистика щодня зростає. І попереду ще - половина літа", - сказано в повідомленні.
Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.
Приміром, лише у ці вихідні на Львівщині потонуло аж п’ятеро людей.
За даними ДСНС, з початку року в Україні потонуло 665 людей, із них - 70 дітей.