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За добу в Україні втопилося 32 людини, з них п’ятеро дітей

За 12 днів липня потонуло більше українців, ніж торік за цілий місяць.

За добу в Україні втопилося 32 людини, з них п’ятеро дітей
Фото: ДСНС

З початку липня на водоймах загинуло 124 українці, з них 16 дітей. Цей показник вже перевищив торішню липневу статистику, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Тільки за минулу добу в Україні потонуло 32 людини, з них - п’ятеро дітей.

"Ця страшна статистика щодня зростає. І попереду ще - половина літа", - сказано в повідомленні.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Приміром, лише у ці вихідні на Львівщині потонуло аж п’ятеро людей.

За даними ДСНС, з початку року в Україні потонуло 665 людей, із них - 70 дітей.

Раніше рятувальники закликали "вмикати мозок біля водойм".

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